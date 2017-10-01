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长时间用眼致眼睛干涩 六个方法防眼干

2017-10-01华龙网健康频道
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核心提示：现在，许多人都面临着眼睛干涩的问题，造成这种情况的原因有很多，例如熬夜、长时间看电视、打游戏、面对电脑工作等等。眼干怎么办？防眼干的方法有哪些？

　　现在，许多人都面临着眼睛干涩的问题，造成这种情况的原因有很多，例如熬夜、长时间看电视、打游戏、面对电脑工作等等。

　　这些情况都会导致角膜得不到及时润滑和滋养，出现眼睛红、干涩、流泪等症状。那么如何在日常生活中防眼干呢？在饮食上又该如何补眼睛呢？随小编一起来了解。

眼睛

　　◆防眼干的方法

　　1、热毛巾敷眼

　　热敷可促进眼部血液循环，对睑板腺功能的恢复有一定帮助，防止因睑板腺功能障碍，少泪液导致干眼

　　2、完全眨眼

　　注意，这个眨眼要非常充分，就是要眼皮完全闭上。有不少人眨眼“太急躁”只算半闭眼，能起到的滋润眼球作用也有限。

　　3、打呵欠

　　打呵欠有时会催出眼泪，且一个呵欠打出去，喷出一口气，也能短暂湿润眼部环境。尤其，晚上睡眠时泪液分泌少，早晨起床打个呵欠，眼睛也会舒服很多。

　　4、含酸梅

　　酸味刺激神经，有时会刺激眼睛分泌泪液，倒是个不错的方法。

　　5、电脑显示器避光放

　　办公桌、电脑的显示器要放置在不被阳光、灯光直射的地方，因为对照明光线发生反射的画面会引起眼睛疲劳，影响泪液分泌。

　　6、环境保湿

　　现在气候干燥，可以在室内摆一盆水增加空气湿度。

　　◆吃什么补眼睛？

　　1、多吃水果

　　猕猴桃橙子等水果富含维生素C，可以清除对眼睛有伤害的自由基。

　　2、多吃蔬菜

　　胡萝卜菠菜番茄等富含多种维生素，有助于缓解眼部不适。

　　3、多吃豆制品

　　豆奶、豆腐、黄豆等含有脂肪酸、植物性雌激素等，这些物质对眼睛都有益处。

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