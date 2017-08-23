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老人白内障看东西模糊怎么办

2017-08-23
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核心提示：对于老年人白内障来说看东西模糊只是其中比较常见的一种症状，由于白内障有轻有重，所以不同时期的白内障症状也是不一样的。

　　大家在日常生活当中，老年人的身体变化是非常明显的，有很多的老年人会出现一些疾病，到了晚年之后，因为身体素质不断下降，会造成机体的免疫能力降低，最为常见的就是老年白内障而导致眼睛看不清，严重的影响到了生活健康。那么，老人白内障看东西模糊怎么办？下面我们就通过文章内容一起了解一下。

　　

老人白内障看东西模糊怎么办

　　对于老年人白内障来说看东西模糊只是其中比较常见的一种症状，由于白内障有轻有重，所以不同时期的白内障症状也是不一样的，下面我们就简单的了解一下。

　　1、初发期：白内障患者的晶体周边部皮质呈楔形混浊，尖端自中心，一般视力正常。进展到瞳孔区时，视力逐渐下降，白内障的症状可出现单眼复视，多视，眼前有黑影。

　　2、膨胀期：白内障的症状可有晶体皮质大部分呈变白色混浊，可见水裂现象，前房变浅。斜照法检查时出现称虹膜投影现象，白内障患者的视力会有明显下降。

　　3、成熟期：白内障患者的前房深度恢复正常，白内障患者的虹膜投影消失，视力指数/1米以下，也是白内障的症状。

　　4、过熟期：晶体皮质液化，钙化，晶核下沉，前房变深，虹膜有震颤。由于溶解的晶体皮质外溢，白内障的症状可引起免疫性葡萄膜炎或晶体溶解性青光眼。

　　老人白内障看东西模糊怎么办？

　　通过对不同时期白内障症状的介绍，相信大家也都知道看东西模糊是白内障初期比较常见的症状，因此建议使用莎普爱思滴眼液。莎普爱思滴眼液是浙江莎普爱思药业的一款针对预防、治疗早期老年性白内障的药物，用莎普爱思滴眼液可以抑制眼睛中AR的活性，达到预防或治疗白内障的目的。

　　莎普爱思滴眼液有效解决了过去治疗白内障的滴眼液一般只停留在眼睛表层，很难进入到眼后房的难题，让有效成分能迅速进入眼组织和房水，并在晶状体内浓集发挥抗白内障作用，成为早中期白内障患者的不错之选。

　　以上内容就是针对“老人白内障看东西模糊怎么办”的简单介绍，相信大家都有了一定的了解。除了定时使用莎普爱思滴眼液以外，在日常生活当中，需要注意合理的进行眼睛检查，避免造成动脉硬化，同时，应该注意调理方式，50到60岁的人群，应该注意眼睛健康，全面地进行自我调理，而且要注意保健。

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