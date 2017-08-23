核心提示：白内障是很多老年人都会得的眼科疾病，而患者在初期并不是很在意视力模糊等，以为是简单的视觉疲劳。往往因此耽误了病情。下面就一起来看看白内障怎么治效果好。

我们常常听到一种鸡汤警示句，叫感恩父母。感恩是发自内心的。俗话说“滴水之恩，当涌泉相报。”更何况父母，亲友为我们付出的不仅仅是“一滴水”，而是一片汪洋大海。当父母年老了，应该从生活起居各方面抓起，关心他们。白内障是很多老年人都会得的眼科疾病，而患者在初期并不是很在意视力模糊等，以为是简单的视觉疲劳。往往因此耽误了病情。下面就一起来看看白内障怎么治效果好。

对于白内障怎么治效果好这一问题，常用的方法有以下两点：

药物治疗

药物治疗往往用于初期白内障的患者。而且药物治疗是早期白内障治疗的选择，既方便可行，又可以有效地阻止病情的发展。莎普爱思滴眼液是浙江莎普爱思药业的一款针对预防、治疗早期老年性白内障的药物，该药物能突破眼睛生理屏障，直达晶状体病灶，发挥预防和治疗白内障的功效。持续使用能防止白内障的复发。

眼药水开封后必须在一个月内用完，因为开封后滴眼液如果保存不当或者其他一些自然因素的影响，其瓶内的细菌含量会有增高的迹象，同时随着时间的推移，也容易导致药效或其中有效成分的挥发、变质，从而对疗效产生一定的影响。

浙江莎普爱思药业推出了拥有全新外观设计专利的新款单剂量装莎普爱思滴眼液。正如我们所知的，莎普爱思滴眼液是专门针对预防、治疗早期老年性白内障的药物，长期以来，莎普爱思滴眼液都以其针对早期老年性白内障的确切疗效得到广大白内障患者的认可。莎普爱思药业也一直坚持以患者的需求为导向，倾听他们的呼声，满足他们的愿望。这次更是在充分了解患者需求的基础上，潜心研发了这款具有国家实用新型专利的单剂量装滴眼液！相信未来会有更多的患者因此而受益。

手术治疗

白内障超声乳化术：为近年来国内外开展的新型白内障手术。此手术目前主要集中在我国比较先进的大中城市开展。使用超声波将晶状体核粉碎使其呈乳糜状，然后连同皮质一起吸出，术毕保留晶状体后囊膜，可同时植入房型人工晶状体。老年性白内障发展到视力低于0.3、晶状体混浊在未成熟期、中心核部比较软，适合做超声乳化手术。其优点是切口小，组织损伤少，手术时间短，视力恢复快。

白内障囊外摘除术：与老式的囊外摘除术不同，它需在手术显微镜下操作，切口较囊内摘出术小，将混浊的晶状体核排出，吸出皮质，但留下晶状体后囊。后囊膜被保留，可同时植入后房型人工晶状体，术后可立即恢复视力功能。因此，白内障囊外摘出已成为目前白内障的常规手术方式。

白内障囊内摘除术：是将混浊的晶状体完整地从眼内取出的一种手术。此手术需要较大的手术切口，因手术时晶状体囊一并被摘除，故不能同时植入后房型人工晶状体。

以上就是“白内障怎么治效果好”的相关介绍。通过以上的介绍大家对于老年人白内障的治疗方法都有所了解了吧。要根据患者情况有效进行调解，避免造成长时间的看东西，导致疾病严重，并且在日常生活中也要注意护理事项，全面的进行自我保健，有效进行防御，而且要注意搞好个人卫生，有效进行自我调节。