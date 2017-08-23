核心提示：随着父母年龄的增加，有些疾病是在所难免的，老年性白内障就是其中之一。那么，老年性白内障用什么药呢？

世界上没有任何一种恩情是大于父母的生养之恩。没有阳光，就没有日子的温暖;没有雨露，就没有五谷丰登;没有水源，就没有生命;没有父母，就没有我们自己。滴水之恩，涌泉相报。关爱父母，使我们的责任。随着父母年龄的增加，有些疾病是在所难免的，老年性白内障就是其中之一。那么，老年性白内障用什么药呢？

一旦被确诊为老年性白内障后就要积极地采取治疗措施，防止眼病加重。眼睛对于人们是最为重要的存在之一，为了恢复光明，治疗白内障也就显得尤为要紧。那么，老年性白内障用什么药？听听专家如何说。

初期白内障患者还未到达手术的程度，但也不可对病情置之不理，任其发展。药物治疗是早期白内障治疗的选择，既方便可行，又可以有效地阻止病情的发展。由浙江省莎普爱思药业股份有限公司研发并生产的莎普爱思滴眼液就是专门针对治疗早期老年性白内障的药物，自问世以来，为广大白内障患者所信赖。

莎普爱思滴眼液区别于普通滴眼液，它有效解决了过去治疗白内障的滴眼液一般只停留在眼睛表层，很难进入到眼后房的难题，让有效成分能迅速进入眼组织和房水，并在晶状体内浓集发挥抗白内障作用。

莎普爱思滴眼液作为一款国内的国家二类眼科专科用药，其产品的效用已经得到了广大消费者的肯定。莎普爱思药业在长期与消费者接触的过程中，发现有一些患者经常会出现诸如因为工作太忙、出差、外出旅行等情况而忘滴、漏滴。又或者是有些患者在药品开封后没有注意保存，造成药品的污染或失效。

考虑到眼药水的保存和效果以及莎普爱思消费者们的建议，莎普爱思药业经过反复实验改良后推出如今的单剂量装。相信莎普爱思的这一改良会让更多的患者受益。

除此之外，日常注意事项不可少！

饮食调节：在日常生活方面，老年性白内障患者需要多补充蛋白质、钙等微量元素，多食含维生素A、B、C、D的食物。平时多食鱼类，能保持正常的视力，阻缓病情的进展。

改变生活习惯：很多老人都有阅读看报、收看电视新闻的习惯，在此时就要注意把控看书读报的时间，一般控制在一小时以内为宜，用眼过后应适当放松，起身活动10-15分钟，举目远眺，或做眼保健操。

保持乐观心态：除了良好的生活习惯和合理的饮食结构，情绪的舒畅也是至关重要的。切不可因为得了白内障就郁郁寡欢，对生活失去信心，相反地，更应该做到心胸应宽广，保持乐观的心境，要制怒。

增加生活乐趣：通过培养对养花、养鸟、养金鱼的兴趣来陶冶情操，多与年轻人交谈，分散对不愉快事情的注意力，激起旺盛的生活热情，从而起到阻止和延缓病情进展的作用。

以上就是“老年性白内障用什么药”的相关介绍。老年白内障在发病初期很容易被患者忽视，引起家属们要多关心老人的生活状况，并及时的与老人沟通，询问身提壮况，以便及时发现病情，早日治疗。