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老人白内障手术后饮食注意事项

2017-08-23
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核心提示：白内障的治疗方法有很多，通常人们会选择手术治疗，手术可以快速阻断并情，但是需要良好的术后恢复护理工作配合才行，尤其是在饮食方面。老人白内障手术后饮食注意事项有哪些？

　　白内障是现代社会中比较常见的老年性眼科疾病，白内障的治疗方法有很多，通常人们会选择手术治疗，手术可以快速阻断并情，但是需要良好的术后恢复护理工作配合才行，尤其是在饮食方面。下面就一起来看看老人白内障手术后饮食注意事项有哪些吧。

　　

老人白内障手术后饮食注意事项

　　1、食用易消化，富含纤维素的营养食物

　　白内障术后应食用易消化，富含纤维素的营养食物，多吃水果蔬菜，每天多饮水，保持大便通畅。忌坚硬食物，防止过度咀嚼震动眼部伤口，如瓜子、蚕豆等。

　　避免辛辣刺激性食物，少食或不食香菜、海鲜类食品，因为这些食品可提高机体的应激性，加重术后炎症反应的程度。如有便秘，不可用力，多吃木瓜、香蕉，必要时应用开塞露。

　　2、食用富含叶黄素和玉米黄质的食品

　　富含叶黄素和玉米黄质的食品有：绿叶蔬菜(例如：菠菜、甘蓝和芥菜等)、南瓜、绿色的豆类(例如豌豆)和椰菜等。

　　3、多吃蛋白质食物

　　多吃蛋白质是白内障手术后需求留心的，饮食对于病情康复有很大的帮忙，患者可以多吃富含丰盛蛋白质、钙、及多种维生素、微量元素的食物。

　　4、食用含维生素E的食品

　　含维生素E的食品有：有花生米、芝麻、莴苣、黄花菜、瘦肉、乳类、蛋类和深海鱼类等。

　　老人白内障手术后饮食注意事项基本上就是这些了，饮食是恢复眼睛健康的一方面，生活中也是要做好相应的护理的，如眼睛术后看东西久了会感觉到酸涩，就要及时的休息，必要时可以使用莎普爱思滴眼液。莎普爱思滴眼液是浙江莎普爱思药业的一款针对预防、治疗早期老年性白内障的药物，该药物能突破眼睛生理屏障，直达晶状体病灶，发挥预防和治疗白内障的功效。持续使用能防止白内障的复发。对术后恢复也有很大的帮助。

　　以上就是“老人白内障手术后饮食注意事项”的相关内容。白内障手术后，老年人一定要注意不要吃辛辣干燥的食物，可以多吃蔬菜，维生素和蛋白质较高的食物。尽量不要吃海鲜之类的，这样可以避免消化不良。白内障手术后的护理工作非常重要，不可忽视。

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