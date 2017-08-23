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白内障手术后注意什么

2017-08-23
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核心提示：现如今患有白内障人们首先想到的就是手术，所以，生活里还要做好白内障的预防为好，别粗心大意。下面就一起来了解一下白内障手术后注意什么吧。

　　白内障相对于近视、弱势、远视等眼病来说，要更为严重一些，因为它有致盲的危险。现如今患有白内障人们首先想到的就是手术，所以，生活里还要做好白内障的预防为好，别粗心大意。下面就一起来了解一下白内障手术后注意什么吧。

　　

白内障手术后注意什么

　　患有白内障人们首先想到的就是手术，为了让术后眼睛恢复的更好，因此，患者更加关注白内障手术后注意什么这一问题，下面就为大家简单介绍几点：

　　1、多喝水少食盐

　　人体在脱水状态下，体液的正常代谢发生紊乱，会产生异常的化学物质，损害晶状体，导致白内障。调查还发现，盐的摄取量过多也与白内障的发生有关系。

　　2、限制热量摄入

　　一项研究发现，过度肥胖者白内障发生率比体重正常者高出30%左右。因为过胖者会产生过量的C-反应蛋白，这种心脏危险因子也可使白内障发病率增加。由肥胖引发的2型糖尿病也可加快白内障的形成。

　　3、戒烟与服药

　　人们知道长期吸烟可导致肺癌，却很少有人知道吸烟也会导致白内障。有研究表明长期吸烟者白内障的发生率明显高于不吸烟者，吸烟斗者更为明显。同样，适当服用阿司匹林有利于软化血管，却很少有人知道适当服用阿司匹林也有减缓白内障病程的作用。但阿司匹林应饭后服用。

　　4、戴深色眼镜

　　受太阳紫外线照射时间愈长，患白内障的可能性越大。研究指出，外出时戴深色眼镜，可使眼睛受到的紫外线照射减少。 60岁以后视力下降 的老年人，比如戴上黄褐色太阳镜，就可防止视力进 一步减退与预防白内障 的发生。

　　5、早期白内障药物治疗是关键

　　白内障有早晚，对于早期白内障患者来说病情没有那么严重，因此在这里提醒大家不需要通过手术进行治疗，在这里建议使用莎普爱思滴眼液。莎普爱思是用于早期老年白内障的专用药。大多数患者对于用药效果非常重视，而莎普爱思滴眼液在使用的第 一个疗程中用药后马上感觉到药物进入晶状体，明显者会感觉有轻微的疼痛感，并且，看电视、报纸等比以前清晰，眼胀、眼痛感明显减轻。坚持使用到第二个疗程视力会继续提高、看电视画面清晰、看报纸不再感到眼胀、眼痛、复视、多视状现象减轻或消失，而且眼前暗点减少、视物弯曲症好转。

　　以上就是“白内障手术后注意什么”的相关介绍。我们知道了白内障注意事项后，为了预防白内障，我们平时要加强用眼卫生，平时不用手揉眼，不用不洁手帕、毛巾擦眼、洗眼。用眼过度后应适当放松，久坐工作者应间隔1～2小时起身活动10～15分钟，举目远眺或做眼保健操。要有充足的睡眠，及时恢复疲劳。

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