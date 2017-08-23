核心提示：白内障最常见的治疗方法是手术治疗，但是手术治疗白内障必须要注意术前术后的护理，只有护理得当才会有更好的治疗效果，那么老年性白内障的护理哪些呢？

白内障是老年人常患的眼疾，一般在早期很少有人注意到，一旦严重影响生活后，就需要住院治疗了。白内障最常见的治疗方法是手术治疗，但是手术治疗白内障必须要注意术前术后的护理，只有护理得当才会有更好的治疗效果，那么老年性白内障的护理哪些呢？具体请看下面的介绍。

老年性白内障的护理可分为以下几点：

1、白内障发展过程比较缓慢，早期发现白内障症状的时候应该及时到医院进行检查，可以对于白内障进行有效的控制。如果需要手术的白内障患者，需要到医院进行检查，并听从医生的专业指导，尽快采取科学的方法进行治疗。

2、白内障患者手术后要遵照医嘱用药，并且需要定期到医院进行检查，检查眼睛是否有其他并发眼病。

3、白内障术后很长一段时间需要注意用眼，注意用眼劳逸结合，不要过度用眼，尤其是刚刚进行白内障手术后的几天，尽量减少用眼时间，使手术达到??好??的效果。

4、手术嘱患者心情平静，因术后心情激动易引起眼压升高，前房出血，嘱其减少活动，术后前3天给予半流质饮食、蔬菜、水果、多饮水，保持大便通畅，禁食辛辣有刺激的食物。

对于术后的患者还可以使用莎普爱思滴眼液来缓解眼睛疲劳，同时还可以起到术后恢复的辅助作用。莎普爱思滴眼液是浙江莎普爱思药业的一款针对预防、治疗早期老年性白内障的药物，该药物能突破眼睛生理屏障，直达晶状体病灶，发挥预防和治疗白内障的功效。持续使用能防止白内障的复发。

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以上就是“老年性白内障的护理”的相关介绍。患者需注意不要提重物，做重力劳动，不要用手揉眼，按时滴眼药水，保持眼部卫生。如有便秘，可用缓泻剂，避免大便用力，保护视力，如眼睛感觉舒适，可以看书、报、电视，但要注意勿使眼睛疲劳，不要碰撞术眼，如有紧急情况，立即到医院检查。