核心提示：白内障作为会致盲的眼部疾病，对于我们的生活造成的影响是多方面的，所以了解白内障是什么引起的是很重要的

生活中我们要学会防患于未然，尤其是对于疾病来说。白内障其实是老年人中容易出现的疾病，对于老年人视力的影响也是非常大的。其作为会致盲的眼部疾病，对于我们的生活造成的影响是多方面的，所以了解白内障是什么引起的是很重要的，这样才可以在生活中避免自己出现白内障的情况。

对于白内障是什么引起的，具体可分为以下几点：

(1)、内分泌出现失调而造成的。这种情况会引起白内障的出现，特别是患有糖尿病的人更是高发人群，所以这种情况需要注意好。有糖尿病要及早进行治疗，否则对身体危害会非常大。

(2)、紫外线的刺激。因为阳光中间紫外线对眼部的刺激，会导致磷离子可能与衰老的晶状体中的钙离子结合，从而使得我们的眼睛出现钙化或是硬化的情况，这个时候眼睛视力出现混浊也就导致白内障出现了。

(3)、营养素代谢的原因。如果身体营养发生了问题的话也会引起白内障出现，主要是因为身体缺少维生素或是缺少与白内障构成有关，如钙，磷等物质会导致这类问题出现。

(4)、因为缺少水而造成的。人体是需要水分的，而对于眼睛部位也同样如此。如果缺少水的话体内就容易出现失调的情况，从而对晶体造成伤害，引起白内障问题出现。因为水是人体重要的组成成分，当体内丢失10%的水分时，就无法正常维持生命活动。人的眼睛内液体含量较高，当人体缺水引起晶状体蛋白变性时，最终就会引起晶状体混浊而诱发白内障。

知道了引起白内障的原因就要做好相应的预防工作，除了远离以上的几点因素外，建议老年人加重常备莎普爱思滴眼液，当眼睛出现模糊黑影及用眼疲劳后，及时的滴入莎普爱思可以有效缓解症状。莎普爱思滴眼液是浙江莎普爱思药业的一款针对预防、治疗早期老年性白内障的药物，该药物能突破眼睛生理屏障，直达晶状体病灶，发挥预防和治疗白内障的功效。持续使用能防止白内障的复发。

莎普爱思滴眼液作为一款国内的国家二类新药，其产品的效用已经得到了广大消费者的肯定。莎普爱思药业在长期与消费者接触的过程中，发现有一些患者经常会出现诸如因为工作太忙、出差、外出旅行等情况而忘滴、漏滴。又或者是有些患者在药品开封后没有注意保存，造成药品的污染或失效。考虑到眼药水的保存和效果以及我们莎普爱思消费者们的建议，莎普爱思药业经过反复实验改良后推出如今的单剂量装。患者外出途中的不用担心眼药水的撒漏和存放，随用随开，干净、安全、快捷、拒绝漏滴，药效更有保障！

以上就是“白内障是什么引起的”的相关介绍。以上的介绍希望可以帮助到大家，同时提醒患者在入睡之前可以用药，而且入睡之前滴眼药水的话，往往可以起到一个比较好的治疗效果，因为滴完眼药水的时候，白内障患者的眼睛就可以得到一个充分的休息。