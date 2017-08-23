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白内障是怎么回事

2017-08-23
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核心提示：白内障是一种眼科疾病，多发生在老年人身上，会影响到患者的生活质量，严重者甚至可能面临失明。白内障是怎么回事呢？

　　白内障是一种眼科疾病，多发生在老年人身上，会影响到患者的生活质量，严重者甚至可能面临失明。因此做到早发现早治疗是很有必要的。但是因为有些人不了解白内障是怎么回事所以耽误了治疗，下面就为大家简单介绍一下，希望可以帮助到大家。

　　

　　白内障是怎么回事：

　　专家表示白内障是一种十分常见的眼科疾病之一，白内障的症状主要有视物模糊，可有眩光、看物体颜色较暗，甚至复视(双影)及看物体变形等症状。老年性白内障症状在临床上分为皮质性白内障，核性白内障和囊膜下白内障三种类型。

　　早期白内障治疗很关键：

　　现如今治疗白内障的方法越来越多，而大多数老人并不适合采用手术治疗，因此对于有效的治疗方法非常关注。在这里为大家推荐莎普爱思滴眼液，莎普爱思滴眼液是浙江莎普爱思药业的一款针对预防、治疗早期老年性白内障的药物，用莎普爱思滴眼液可以抑制眼睛中AR的活性，达到预防或治疗白内障的目的。

　　莎普爱思滴眼液有效解决了过去治疗白内障的滴眼液一般只停留在眼睛表层，很难进入到眼后房的难题，让有效成分能迅速进入眼组织，并在晶状体内浓集发挥抗白内障作用，成为早中期白内障患者的不错之选。

　　以上内容就是针对“白内障是怎么回事”的简单介绍，相信大家都有了一定的了解。日常生活中还可以多吃一些维生素C，科学研究发现，维生素C具有防止白内障形成的功效。因为白内障的形成是由于光线与氧气长期对晶状体产生作用的结果，而维生素C能减弱光线和氧对晶状体的损害，从而可以防止白内障的发生和发展。

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