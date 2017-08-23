核心提示：白内障是怎么引起的？白内障早期的症状很容易让患者们自动忽略，误以为是简单的视线问题。当患者们感觉眼部不适时，应及时的去往医院检查并早期治疗。

白内障是中老年人群眼部疾病里发病率很高的慢性眼病。对于眼睛的危害很多，白内障早期的症状很容易让患者们自动忽略，误以为是简单的视线问题。当患者们感觉眼部不适时，应及时的去往医院检查并早期治疗。此外，还应理清白内障的并发原因，日后做好相应的防范工作。下面就一起来了解一下白内障是怎么引起的。

到了老年白内障就是一种很可恶的疾病，到底白内障是怎么引起的呢？一般有一下因素：

1、代谢障碍，如老年性白内障。

2、内分泌紊乱，常见的糖尿病，内分泌紊乱是造成白内障的重要原因之一;

3、紫外线照射及外伤性损害，南方地区的白内障发病率远远高于平原地区及北方地区。

4、药物及中毒也可引发白内障。

白内障早期护理事项

1、注意用眼卫生

中老年一旦患上白内障的最主要体现就是视力下降，这时候要避免频繁用手揉眼，也避免用不洁毛巾擦眼。

2、补充营养补充维生素

生活中多补充B2、C、E，锌，可适当多吃枸杞子。枸杞对眼部健康很有帮助。中老年患者每天可服用15 毫克的维生素B2，维生素C对抑制白内障形成有明显作用。富含维生素C的食物也可以适量多吃。

3、不要忽视身体其它疾病

白内障与高血压、糖尿病、动脉硬化等全身疾患存在一定的关联，因此中老年白内障患者应同步治疗此疾病。切莫忽视。

4、避免紫外线

白内障与紫外线照射存在直接关系，患者日常应适当避免过多阳光照射所产生的紫外线及某些化学及金属物质，诸如：三硝基甲苯、二硝基酚、钢铁、银、汞等因素的影响，出门请戴太阳镜。做好眼部的防晒措施。

5、早期的药物治疗

对于白内障大家都知道有一种滴眼液就做莎普爱思。莎普爱思滴眼液区别于普通滴眼液，它有效解决了过去治疗白内障的滴眼液一般只停留在眼睛表层，很难进入到眼后房的难题，让有效成分能迅速进入眼组织，并在晶状体内浓集发挥抗白内障作用。经临床验证，早期白内障患者在使用一个疗程后视力会得到明显改善，坚持使用三个疗程后可帮助患者恢复患病前的视力状况，还患者一个清晰明亮的视界。

通过以往的用药经验，眼药水开封后必须在一个月内用完，因为开封后滴眼液如果保存不当或者其他一些自然因素的影响，其瓶内的细菌含量会有增高的迹象，同时随着时间的推移，也容易导致药效或其中有效成分的挥发、变质，从而对疗效产生一定的影响。思及此，浙江莎普爱思药业潜心研发了新型单剂量装莎普爱思滴眼液。莎普爱思单剂量包装使用德国生产线生产，确保单剂量的严谨包装工艺，确保眼药水在无防腐剂的情况中保持理想药效，带给使用者们最理想的使用效果。

以上就是“白内障是怎么引起的"的相关介绍。通过以上的简单介绍，大家对于引起白内障的原因都有所里了解了吧。希望生活中患者们能够引起足够的重视，并且做好相应的防范措施。