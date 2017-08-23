核心提示：患白内障的原因有哪些？引起白内障的原因有很多，而白内障给患者带来的影响也是非常大的，所以需要及时接受治疗。

针对白内障这种危害性很大的眼科疾病我们需要全面的了解，特别是引起白内障的原因这一点，只有清楚的了解了原因，才能更好地进行白内障的预防，那么，患白内障的原因有哪些？下面我们就通过文章内容为大家简单介绍一下，希望文章内容可以帮助到大家。

患白内障的原因有哪些：

过度用眼：过度用眼会对眼睛造成伤害，平时可按摩睛明。横竹。瞳子髎。太阳。翳风等穴位。保持心情舒畅。不过度用眼。

紫外线：紫外线可能让眼睛损伤，解决的办法是阳光强时，可以戴太阳眼镜来有效遮挡紫外线，防止眼睛(特别是晶状体)损伤，从而减少白内障的发生。

吸烟：长期吸烟者白内障的发生率明显高于不吸烟者，用烟斗吸烟者更甚。

缺维生素：人眼中维生素C的含量约比血液中高30倍，晶状体营养不良可致白内障产生。

引起白内障的原因有很多，而白内障给患者带来的影响也是非常大的，所以需要及时接受治疗。一般初期白内障可以通过药物进行治疗，在这里为大家推荐莎普爱思滴眼液是浙江莎普爱思药业的一款针对预防、治疗早期老年性白内障的药物，用莎普爱思滴眼液可以抑制眼睛中AR的活性，达到预防或治疗白内障的目的。

莎普爱思滴眼液有效解决了过去治疗白内障的滴眼液一般只停留在眼睛表层，很难进入到眼后房的难题，让有效成分能迅速进入眼组织和房水，并在晶状体内浓集发挥抗白内障作用，成为早中期白内障患者的不错之选。

莎普爱思滴眼液还有以下几点优势：

1、用量更精准。据悉，人体结膜囊容量一般10-25微升，一滴眼药水约50微升，每次滴药两滴足够，所以单剂量的0.3ml包装就是正好一天两至三次的使用量，精准快捷。

2、更卫生、更安全。传统的瓶装眼药水在开封后须防止交叉感染和细菌滋生，而小剂量的独立包装的眼药水不含防腐剂，一次性用完后不用存放不用担心交叉感染和细菌问题，更有效发挥眼药水的预防治疗功效而不用担心药品保存不当带来的治疗隐患。

3、更便捷的使用方式。对于经常出门的人来说，这一款单剂量装莎普爱思滴眼液简直是标配，外出途中的不用担心眼药水的撒漏和存放，随用随开，干净、安全、快捷、拒绝漏滴，药效更有保障！

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以上内容就是针对“患白内障的原因有哪些”的简单介绍，相信大家都有了一定的了解。白内障形成的因素有很多种，并不仅仅局限于单一的一种。对于不清楚的，可以到正规的医疗机构进行全面的检查，或者医生咨询进行确诊。