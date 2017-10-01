悲剧！眼睛揉出“散光”！4类食物常吃，眼睛越吃越亮！

核心提示：近视眼的悲伤谁懂，摘下眼镜，世界一片混沌模糊，“五米以内雌雄不辨，十米以内人畜不分”．．．．．．同事最近抱怨，近视也就忍了，偏偏还加上散光，现在看人都感觉有重影儿。今天，在这里我们也说说散光。

近视眼的悲伤谁懂，摘下眼镜，世界一片混沌模糊，“五米以内雌雄不辨，十米以内人畜不分”......同事最近抱怨，近视也就忍了，偏偏还加上散光，现在看人都感觉有重影儿。今天，在这里我们也说说散光。

散光是眼睛屈光不正常的一种状态，和角膜的弧度有关。散光成像有规则的散光，大部分是由于角膜先天性异态变化所引起的，还可能是晶状体散光。

经常揉眼睛当心揉出“散光”

在生活中，一些人有经常揉眼的习惯，要注意了！经常揉眼很容易引发散光。

当眼睛出现不舒服，或是患过敏症眼睛痒的时候，人们习惯大力揉搓，揉眼睛一般是闭上双眼的，这个时候眼球向上移，揉的过程中压力会聚集在眼球下方，导致角膜下方的弧度发生改变。角膜弧度不均匀，此时散光就容易出现。

散光还和眼内的晶体有一定关系。因为如果它的弧度不平均，又或是老化致使改变了光线进入到眼内的折射率，同样也会出现散光。因此经常揉眼睛患散光的风险更大，尤其是青少年。

眼睛有点散光该怎么办？

一般说的散光，主要指规则性散光，这种散光多数是先天性的，主要是由于角膜弧度异常所致。在正常婴儿中，这种散光较之常见，这主要是和上眼皮的压迫有关，也被称之为生理性的散光，这种散光度数较轻微，且随着年龄的增长会略有降低。

比较少见的是水晶体导致的散光，也有长期用眼姿势不正确，长针眼或是粟粒肿等眼皮压迫角膜，让角膜弧度出现改变，从而导致后天性散光。

在治疗上，眼科手术可以改变散光的度数和轴度。如果只是轻度的散光，可能并不需要治疗，通过补充一些物质或许有所缓解。





1.补益肝肾的食物

在中医看来，近视产生的主要原因是肝肾不足、气血亏损，因此在治疗上也会选择具有补益肝肾的食物。如肉类、蛋类、肝、肾、鲫鱼、黄鱼、墨鱼、淡菜、海参、虾、甲鱼以及桂圆、荔枝、葡萄、核桃肉、桑椹、大枣等。

2.钙质与磷质

蛋白质含量丰富的食物有鱼、肉、奶、蛋等。含钙丰富，又容易被人体吸收的食物有牛骨、猪骨等动物骨，而磷质含量较多的食物有乳、蛋、鱼、肉、蔬菜、粗粮及紫菜、豆类、核桃肉、南瓜子等。





3.维生素类

维生素在体内合成不了，必须依靠食物来供应，含维生素较高的食物有动物肝脏、乳类、蛋类、鱼肝油，还有新鲜水果，豆类、花生等等。

4.锌与铬

近视眼患者多数缺锌、铬，含锌量较多的食物有黄豆、燕麦粉、杏仁、紫菜、海带、羊肉、牛排、黄鱼、海蜒、牡蛎、奶粉、可可粉、茶叶等，含铬量较多的食物有酵母、牛肉、谷类、肉类、肝类与干酪等。

如果近视伴有散光，在饮食上要少吃高糖的食物。因为吃糖太多，会导致血液内产生一定量的酸，而酸和机体内盐类，尤其是钙中和，会导致血钙减少，进而影响眼球壁的坚韧性，让眼轴伸长，加剧散光。