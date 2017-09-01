视线里有黑影，是飞蚊症吗？

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核心提示：一说到飞蚊症，不少人以为是跟蚊子有关的疾病，其实不然。飞蚊症属于眼部疾病，对于很多人来说这种疾病很陌生，其实，当患上飞蚊症之后，这只是一种症状，下面我们就来一起了解下什么是飞蚊症。
一说到飞蚊症，不少人以为是跟蚊子有关的疾病，其实不然。飞蚊症属于眼部疾病，对于很多人来说这种疾病很陌生，其实，当患上飞蚊症之后，这只是一种症状，下面我们就来一起了解下什么是飞蚊症。
飞蚊症是指在视线中出现黑影、蚊影，甚至像云雾一样的蜘蛛网状物体的眼部疾病。
飞蚊症属于自然老化的现象，不少人随着年龄的增加都会出现飞蚊症，如果不及时治疗，很有可能会对眼睛造成严重的影响，甚至有失明的可能。
飞蚊症分为三类
1.生理性的占20%
病因是因为眼睛里面有杂质，看到眼前飞蚊只有数点。这类患者年龄一般都在40岁以下。
2.退化性的占75%
病因是因为玻璃体退化，造成了视网膜与玻璃体分开，眼前看到的飞蚊症只有一点，这类患者年龄一般都在40岁以上。
3.病理性的占5%
虽然这类的只占5%，但病因却很复杂，如：视网膜裂孔、视网膜炎、玻璃体出血等都会引起飞蚊症，不但影响视力，严重的还会造成失明。
飞蚊症的出现还是有踪迹可寻的，一般它会发生在年龄在四十岁一样的中年人身体上，或者是眼睛高度近视，并且还动过白内障手术的人群，如果有些人有眼睛方面的炎症或者是视网膜血管病变，那么，也会造成飞蚊症的出现。
其实大多数的飞蚊症患者不必过于担心，这类的患者属于“生理性飞蚊症”，也就是良性的。
判断自己是不是良性的很简单，只要患者平日注意观察，自己两眼出现飞蚊现象，无法确定是哪一只眼睛有飞蚊，一段时间内并没有加重或发生变化，飞蚊位置也固定，多为良性。
相反，如果患者的飞蚊现象是突然出现，而且可以确定是哪一只眼睛，还有黑影遮住视野，且蚊子飞的方向不定，这都是必须注意的恶兆，需要尽快就医。
以下归纳几项飞蚊症的危险症状：
1.有异常闪光。
2.短时间内飞蚊不断增加。
3.视线有被遮挡的感觉。
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